◆第５７回読売マイラーズＣ・Ｇ２（４月２６日、京都競馬場・芝１６００メートル）＝１着馬に安田記念への優先出走権安田記念の前哨戦で、興味深いメンバーが顔をそろえた。昨年のマイルＣＳで３着のウォーターリヒト（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ドレフォン）が今年の２戦目を迎える。前走の東京新聞杯では中団から直線で良く伸びたが、勝ち馬と接触してバランスを崩す不利があった。それでも首、首差の３着と地力を示した