記事ポイント鹿児島大学の研究グループが、FAT3遺伝子の変異によって起こる新たな神経疾患「FAT3関連多系統神経発達異常症」を提唱します。日本人3,315名の遺伝子解析で3家系の患者を特定し、進行性の末梢神経障害に加えて舌萎縮や脊柱側弯、偽性腸閉塞などの症状を確認します。ショウジョウバエとマウスの機能解析により、FAT3が神経の形成や維持に不可欠で、新たな診断や治療研究につながる可能性が示されます。鹿児島大学脳神経