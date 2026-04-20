「贛州ミニ卵」の卵の一つ。（南昌＝新華社配信）【新華社南昌4月20日】中国江西省贛州（かんしゅう）市で発見された小型恐竜の卵「贛州ミニ卵」がギネス世界記録に認定された。「世界最小の非鳥類型恐竜卵」の新記録で、日本の記録を塗り替えた。江西省地質調査院などが明らかにした。今年3月に認定され、今月16日に認定証が発行された。「贛州ミニ卵」は2021年に発見された約8千万年前（白亜紀後期