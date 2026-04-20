亀梨和也が、1stアルバム『WAVE』を2026年7月8日にリリースすることが決定した。4月15日に配信されたデジタルシングル「Diamond」に続く作品で、自身初のオリジナルフルアルバムとなる。さらに同作を引っ提げた全国ツアーの開催も発表され、今夏の活動に注目が集まる。【写真】撮影者はまさか！笑顔の赤西仁＆亀梨和也…令和に”仁亀”2ショットが公開今作『WAVE』は、「心や感情の“波”」や楽曲の幅を表現したタイトルを掲げ