9人組グループ・Snow Manの宮舘涼太が、5月1日発売の『ESSE』6月号（扶桑社）の表紙に初登場する。「母の日」にちなんでカーネーションを持った表紙と、休日のカフェタイムをイメージした中面写真が見どころに。母の日の記憶や普段の暮らしぶりなど、素の“舘様”に迫るインタビューも掲載される。誌面では、現在放送中のテレビ朝日系オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』で初の連続ドラマ主演に挑戦している宮舘