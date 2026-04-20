「入社して最初に読むように勧められたのは、業界紙だった」。以前、行きつけの飲食店で隣席になった方から言われた言葉だ。奇しくも、以前は食品メーカーで働いていたらしく、誇らしい気持ちになった。▼情報発信が容易にできる現代において、業界紙の役割を改めて考えさせられる場面も多い。速度ならWEBメディアやSNSに、発信者自身の価値なら有名人やインフルエンサーに軍配が上がるだろう。▼新入社員に読ませたい媒体として