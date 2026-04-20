長い展開によりトラブルも発生？アメリカ海軍の最新鋭原子力空母「ジェラルド・R・フォード」が、ベトナム戦争後で最長の展開期間となったと、アメリカメディアが報じました。【画像】色々大変だ…、修理のために寄港する「ジェラルド・R・フォード」「ジェラルド・R・フォード」は、アメリカの最新かつ最大の空母であるジェラルド・R・フォード級の1番艦です。同艦は2026年4月15日時点で、展開期間が295日に到達しました。こ