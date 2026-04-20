「ごみ清掃芸人」として活動する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。 【写真を見る】【ごみ清掃芸人】ネッククーラーは「可燃ごみ（地域により不燃）でお願いします」「理由は中身が液体で純粋なプラではないからです」 【マシンガンズ滝沢】滝沢秀一さんは、「暑い時期になるとネッククーラーが壊れてプラ資源に出されますが、可燃ごみ（地域により不燃