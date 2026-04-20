最終ラウンド、7番で第3打を放つ勝みなみ。通算12アンダーで7位＝エルカバレロCC（共同）【ロサンゼルス共同】米女子ゴルフのJMイーグルLA選手権は19日、ロサンゼルスのエルカバレロCC（パー72）で最終ラウンドが行われ、19位で出て68をマークした勝みなみと、10位から出て70で回った岩井千怜が通算12アンダー、276で7位となった。岩井明愛が通算9アンダーの13位で、山下美夢有は2アンダーの46位。古江彩佳と馬場咲希は1アンダ