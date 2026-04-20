SEVENTEENのスングァンが、突然この世を去ったムンビンさんの3周忌に、歌で親友を偲んだ。4月19日、仁川（インチョン）インスパイア・アリーナでは、SEVENTEENのユニット、ドギョム×スングァンの初単独ツアー「DxS [Serenade] ON STAGE - INCHEON」が開催された。【写真】スングァン、“親友”ムンビンさんに「会いたい」ムンビンさんがこの世を去ってから3年となるこの日、スングァンはソロステージで、ムンビンさんを思い制作し