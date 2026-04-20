K-POPグループのワールドツアーは、いまや発表されただけでは本当に開催されるのか、安心できないものになりつつある。4月20日、ガールズグループi-dle（アイドゥル）の北中米ツアーが一気に消えた。【写真】i-dle、ツアー突然中止…理由は？カナダ、アメリカ、メキシコの3カ国10都市で予定されていた公演が、まとめて中止になったのだ。8月にカナダ・ハミルトンを皮切りに、ニューアーク、フィラデルフィア、アトランタ、オーラン