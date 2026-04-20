静岡市の小学校で4月17日、給食の主食として提供予定だったソフト麺が届かず、児童と教職員計823人が食べられない事案が発生した。配送員の体調不良によるもので、児童らは副菜や牛乳など主食以外のメニューのみを食べたという。ソフト麺を提供している事業者は、市内5校に提供する予定だった。そのうち4校には遅延を伴いながらも配送した。しかし残り一校は、代わりの配送員を手配しようとしたが連絡が取れず、届けられなかった。