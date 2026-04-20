【SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] グレートマジンガー ファイヤーオン！セット】 4月20日13時 予約開始 12月 発送予定 価格：9,900円 バンダイは、食玩プラキット「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] グレートマジンガー ファイヤーオン！セット」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて4月20日13時より予約受付を開始する。発