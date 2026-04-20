【大怪獣シリーズ ウルトラマンAリニューアル Ver.】 7月発売予定 価格： 23,650円 24,750円(少年リック限定版) エクスプラスはフィギュア「大怪獣シリーズ ウルトラマンAリニューアル Ver.」を7月に発売する。価格は23,650円。さらに発光ギミックが追加された少年リック限定版は24,750円となる。 本商品は2009年に発売されたフィ