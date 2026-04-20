村上宗隆は３試合連発の８号２ラン【デンバー（米コロラド州）＝帯津智昭】米大リーグは１９日、各地で行われ、ブルージェイズの岡本はダイヤモンドバックス戦に７番三塁で出場し、１６試合ぶりの本塁打となる３号ソロを放つなど３打点で１０―４の大勝に貢献した。アスレチックス戦に３番一塁で出たホワイトソックスの村上は、３試合連発の８号２ランを放った。試合は７―４で勝利。ドジャースの大谷はロッキーズ戦に１番指名打