5人組グループ・CORTIS（MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHO）が、きょう20日午後6時にThe 2nd EP『GREENGREEN』（5月4日リリース）のタイトル曲「REDRED」の音源およびミュージックビデオを公開し、カムバックする。【写真】アメリカが熱狂！ハーフタイムショーに出演したCORTIS「REDRED」は、CORTISが追求する方向を「GREEN」、警戒するものを「RED」になぞらえて表現した楽曲。メンバーたちのアイデアから始まった