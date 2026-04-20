奈良県吉野町に位置する吉野山温泉は、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の一部である吉野山の山懐に湧く古湯です。吉野山にはエリアごとに魅力的な温泉宿が点在しています。中千本エリアには、一軒宿として秘湯の風情を守り続ける「吉野温泉元湯」があり、静寂を求める旅行者に人気です。泉質は非常に珍しい「単純二酸化炭素冷鉱泉（含鉄炭酸泉）」で、鉄分を豊富に含む赤みを帯びた湯がたたえられています。また、標高の高い上