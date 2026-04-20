夏の大会のシード権を争う春の高校野球三重県大会の2回戦が18日、県内3つの球場で行われました。春の高校野球三重県大会の2回戦、津球場公園内野球場の第1試合、四日市南が接戦の末、海星高校を破りました。第2試合、津商業と木本・紀南・熊野青藍の一戦は7対3で津商業が制しました。ドリームオーシャンスタジアムの第1試合、春のセンバツ甲子園出場校の三重が4対2で津西に勝ち、準々決勝進出です。ダイムスタジアム伊勢の第1試合