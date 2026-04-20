鈴原動物園の公式X（旧Twitter）は4月17日に投稿を更新。ユニークすぎる理由での臨時休園を発表しました。【投稿】架空の施設・鈴原動物園が告知した驚きの理由とは？「センスあり過ぎる」同アカウントは「臨時休園のお知らせ」と題し、「本日4/17（金）ウサギのリンちゃんが奇声をあげ、その音に反応してなのか園外から大量の鈴虫が集まり、非常にうるさい状態のため、臨時休園とさせていただきます」と告知。鈴原動物園は実在し