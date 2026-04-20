サッカーのアマチュア最高峰リーグ「JFL」＝日本フットボールリーグの「JFLCUP」第5節で19日、ヴィアティン三重がミネベアミツミFCと対戦し1対2で敗れました。ヴィアティン三重は次節、来月3日にFCマルヤス岡崎と対戦します。