現地４月19日、モナコはリーグ・アン第30節でオセールと対戦し、２−２で引き分けた。この試合を配信したDAZNの中継で、日本のファンの視線を集めたのが、負傷離脱中の南野拓実だった。65分、ファラリン・バロガンがネットを揺らすもオフサイドで取り消しとなった場面。リプレイの最中、カメラはスタンドにいた南野を捉えた。私服姿の背番号18は思わず立ち上がり、ピッチを見つめていた。このワンシーンにSNS上でファンは即