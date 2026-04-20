ジーユーは6月19日より、「パペットスンスン」と2度目のコラボレーションアイテムを販売する。【画像】「ウィメンズ＆キッズ」ジーユー×パペットスンスン新作（一覧）コレクションは「スンスンたちとアイスクリーム」をテーマに、これからの季節が楽しみになるようなアイテムが登場する。ウィメンズは、アイスクリームショップワゴンやメニュー表などをデザインしたグラフィックTシャツや、アイスのフレーバーをイメージし