俳優の木村了が１９日、フジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」に出演。妻の奥菜恵との出会いを振り返った。木村は手相占いの大串ノリコ氏の鑑定を受けた。そこで「家事も手伝いますね」と指摘され「家のタスク、目の前にあったら全部やる」と即答。「洗濯も食器洗いも、掃除も。家事全般やるタイプです」と言い、上田竜也が「苦でもなく？」と聞くと木村は「全自動です」と、自然に体が動くとした。大串氏は「２７