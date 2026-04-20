気象庁は明日21日から明後日22日にかけて、北日本から西日本の広い範囲で、黄砂が予想されると発表しました。気象庁によると、21日から22日にかけて、北日本から西日本の広い範囲で、黄砂が予想され、視程（=水平方向で見通せる距離）が10キロメートル未満となる見通しです。屋外では所により、黄砂が付着するなど影響が予想されます。また、視程が５キロメートル未満となった場合、交通への障害が発生するおそれがありますので注