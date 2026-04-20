全国選抜大会で栄冠をつかんだ「グリーンポロ」の（左から）高島さん、西海さん、酒井さん＝開成町福祉会館卓上のカーリングとも称されるニュースポーツ、カーレットの人気が開成町で高まっている。高齢者や障害者も無理なく楽しめるとあって各自治会単位で用具をそろえるなど競技の輪は町ぐるみで拡大。全国優勝を遂げるチームも生まれ、山神裕町長も「健康づくりに加えて交流の場になっている」と目を細める盛り上がりぶりだ。