by President Of Ukraineウクライナのミハイロ・フェドロフ国防相が、2万5000台のロボットで兵站や避難などの後方支援を実施する予定だと伝えました。将来的に兵站任務の100％をロボットに置き換える予定だとのことです。Telegram: View @zedigitalhttps://t.me/zedigital/6745#Ukraine Moves to Replace Frontline Soldiers With 25,000 Ground Robots - UNITED24 Mediahttps://united24media.com/latest-news/ukraine-moves