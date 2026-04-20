たびたび食いしん坊たちをざわつかせる"全農めし"。今回SNSで注目を集めているのは、背徳感たっぷりの「おかかカマンベールごはん」。禁断の組み合わせとインパクトと抜群のビジュが、大きな話題になっています。周りには「何これ?」と言われがちですが、パックの農協ごはんを使用して、熱々ごはんのうえにのせると、みんなハマるおかかカマンベールごはん。騙されたと思って一回試してみてください。ハマります。 (@noricenolife1