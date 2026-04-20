アスリートが変ぼうしたモデル姿を見せた。２０日までに自身のインスタグラムで「＠ｓａｆａｒｉｍａｇａｚｉｎｅ＿ｏｆｆｉｃｉａｌ載せていただくことになりました」と報告したのは、ミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー・モーグル女子日本代表の中尾春香。「ぜひ見てください４／２５発売です」と伝えた。大阪府出身で、大阪産業大卒。中学１年でモーグルを始め、２３年全日本選手権デュアルモーグル（ＤＭ）