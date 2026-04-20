【モデルプレス＝2026/04/20】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）が、神奈川県・横浜スタジアムにて、結成8周年を記念した8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」FINAL in 横浜スタジアムを開催。当公演は4月18日、4月19日2日間合わせて約7万人を動員し、新曲『モラトリアム』『お姫様の作り方』も初披露された。【写真】イコラブ、新衣装で最新曲を披露◆＝LOVE、新衣装で登場開演時間を