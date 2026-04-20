口腔環境が変化し、さらなる低栄養を招かない為の対策 口の中の支障がさらなる低栄養を招きます 食べた物がかめない、というのは筋力の低下とともに、口の中の環境によるところも多いものです。虫歯や歯周病を放置して、歯が欠損してかみにくくなっている、せっかく作った義歯が合わず、歯のすき間に食べ物のカスが入りやすい、そもそも義歯の周辺が痛んでかみにくいということはないでしょうか。 また、「かむ」「飲み込む