中国銀行 岡山市の広告代理店「ビザビ」が2027年3月卒業予定の大学院生・大学生・短期大学生・専門学校生を対象に、就職したいと思う岡山県の企業を聞き、ランキングをまとめました。 上位企業には「知名度が高い」「大手企業である」「安定性がある」といった理由で票が集まりました。 総合ランキングで3年連続1位となったのは「中国銀行」。次いで「トマト銀行」と、官公庁や地方自治体・民間企業などへのITサー