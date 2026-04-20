大分県内初の夜間中学「県立学びヶ丘中学校」は２１日、開校記念式典と１期生の入学式を迎える。１期生の１人は、「スーパーボランティア」として知られる日出町の尾畠春夫さん（８６）だ。尾畠さんは「本当の勉強ができるのはこれから。ゼロからの出発と思ってやらせていただく」と入学を心待ちにしている。（大山楓子）学びヶ丘中は県立爽風館高（大分市）の敷地内に併設される。１月中旬、同高で行われた体験教室に、真剣な