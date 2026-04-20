19日夕方、秋田市外旭川の十字路交差点で車同士が衝突し、車に乗っていたあわせて4人がけがをしました。秋田臨港警察署の調べによりますと、19日午後4時5分ごろ、秋田市外旭川大堤の十字路交差点で、広面方面から上新城方面に右折しようとした軽貨物車が、土崎方面から広面方面に直進してきた普通乗用車と衝突しました。この事故で、軽貨物車を運転していた北秋田市の68歳の女性が胸の骨を折るなどの大けがをしたほか、普通乗用車