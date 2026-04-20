気象庁は「黄砂に関する全般気象情報」を午前10時20分に発表しました。21日から22日にかけて、北日本から西日本の広い範囲で黄砂が予想されます。気象庁によりますと、21日から22日にかけて北日本から西日本の広い範囲で黄砂が予想され、見通しの距離が10キロメートル未満となる見込みです。屋外では、ところにより黄砂が付着するなど影響が予想されます。また、見通しの距離が5キロメートル未満となった場合、交通に