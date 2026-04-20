２０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円０１銭前後と前週末の午後５時時点に比べ２５銭程度のドル安・円高で推移している。 １７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円６４銭前後と前日に比べ５０銭強のドル安・円高で取引を終えた。イランのアラグチ外相が自身のＳＮＳに「レバノンでの停戦を受け、停戦期間中はすべての商船がホルムズ海峡を通航