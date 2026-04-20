アーキテクツ・スタジオ・ジャパンが３連騰している。前週末１７日の取引終了後に発表した２７年２月期の連結業績予想で、売上高１３億３２００万円、営業利益４８００万円、最終利益３８００万円と営業黒字を見込むことが好感されている。 前期が変則決算だったため単純比較はできないものの、１１月開催の臨時株主総会で大幅な体制変更を実施したほか、子会社４社の売却を実施。また、従来事業である「建築家提案サ