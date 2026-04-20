今村証券が続伸し、年初来高値を更新している。同社は前週末１７日の取引終了後、２６年３月期の決算速報値を発表した。純利益は前の期比３８．８％増の１０億５５００万円となった。大幅増益で着地したことを好感した買いが入ったようだ。営業収益は同１７．４％増の４９億１４００万円だった。株券及び受益証券の受入手数料が増加し、米ドル建て社債などの販売によるトレーディング損益の減少による影響を補った。特別利