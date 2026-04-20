日本サッカー協会(JFA)は20日、日本代表が5月31日に国立競技場で行うワールドカップへの壮行試合・アイスランド代表戦で、JI BLUEが「最高の景色を2026」公式テーマソング「景色」をフルコーラスで初ライブパフォーマンスすることを発表した。JI BLUEグローバルボーイズグループJO1とINIのメンバーのうち、與那城奨さん、西洸人さん、白岩瑠姫さん、河野純喜さん、佐藤景瑚さん、田島将吾さん、高塚大夢さん(高ははしごだか)、