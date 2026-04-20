ＩＮＰＥＸは軟調。足もとで原油価格は乱高下しており、相場には強弱感が対立している。先週末１７日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の５月限が前日比１０．８４ドル安の１バレル＝８３．８５ドルと急落した。一時、８０．５６ドルまで値を下げた。イランのアラグチ外相が１７日、「停戦期間中はすべての商船がホルムズ海峡を通航できるように完全に開放する」とＳＮＳに投稿