レガネスBのMF中井卓大が19日、スペイン5部第31節のモストレス戦(△1-1)に途中出場した。試合後にはインスタグラム(@pipirm22)を更新し、右膝半月板の手術を行っていたことを公表した。22歳の中井はレアル・マドリーの下部組織出身で、2022-23シーズンにリザーブチームのカスティージャに昇格したものの翌年以降は下部カテゴリーへのレンタル移籍が続いた。昨季限りでR・マドリーを退団し、今季よりレガネスのBチームに加入し