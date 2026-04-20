気象庁によりますと、20日～23日にかけて、日本列島の広範囲に黄砂が飛来すると予想されています。 【画像】黄砂はいつどこに、どれくらい飛んでくる？【黄砂シミュレーション】、今後の全国の天気 いつどこに、どれくらい飛んでくるかは画像の通りです。 ■黄砂はいつ・どこに（20日） ■黄砂はいつ・どこに（21日） ■黄砂はいつ・どこに（22日） ■黄砂はいつ・どこに（23日） ※画像は気象庁より ■黄砂と