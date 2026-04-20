【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ＝LOVEが、4月19日に結成8周年を記念した8周年ツアー『＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR』FINAL in 横浜スタジアムを開催。 当公演は4月18日・19日の2日間合わせて約7万人を動員、新曲「モラトリアム」「お姫様の作り方」も初披露された。 ■「これからもイコールな関係でいてくれますか!?」（山本杏奈） 開演時間を迎えると、球場のスタンド席に立ち、「青春“サ