【その他の画像・動画等を元記事で観る】 山崎賢人（「崎」は、たつさきが正式表記）と松下洸平がダブル主演を務める映画『殺人の門』が、2027年2月19日に公開されることが決定。超特報映像、場面写真、解禁コメントが到着した。 ■プライベートでも親交を深めてきた山崎＆松下 『殺人の門』は、国内累計発行部数1億部を突破したミステリー界の頂点・東野圭吾の傑作にして最大の問題作。“親友”の人生を狂わせ