この記事をまとめると ■エアロパーツの役割は抵抗低減とダウンフォース増加だ ■効果は速度域や車両形状で大きく変わる ■仕組みを理解せずに装着すると逆効果もあり得る エアロパーツは見た目だけじゃない 愛車に手を加える場合、どんなところに重きを置いているだろうか。性能重視派ならメカニズム系となるだろうが、エアロパーツのほうはどう考えればよいのだろう。空力パーツの装着によって高速コーナリングの安定化やハン