◇インターリーグブルージェイズ−ダイヤモンドバックス（2026年4月20日フェニックス）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）と、ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）がこの日、3号ソロと8号2ランをマークした。岡本は自身16試合ぶりで、村上は自身2度目の3戦連発弾。それぞれが勝利に貢献した。両選手は「侍ジャパン」の盟友でもあり、親友でもある間柄。その2人が放ったアーチはわずか「約20分差」のニアミス弾