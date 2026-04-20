記者団の取材に応じる沖縄県の玉城デニー知事＝20日午前、沖縄県庁米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の返還条件の一つとして政府が想定する米軍基地内の新道路整備について、玉城デニー知事は20日、県庁で記者団に「聞いたこともない話だ。政府には丁寧に説明してもらう必要がある」と語った。建設に伴う環境への影響について調査する必要があるとの考えを示した。玉城氏は「沖縄に関することは地元と協議するという前提を崩