銃乱射のあった現場近くで悲嘆に暮れる人々＝19日、米ルイジアナ州シュリーブポート/Gerald Herbert/AP（CNN）米ルイジアナ州シュリーブポートで19日早朝、男が3軒の住宅で発砲して子ども8人を殺害する事件が起きた。うち7人は自分の子どもだった。地元警察が明らかにした。米国でこれほどの犠牲者を出した銃撃事件は2024年1月以来だった。シュリーブポート警察はCNNに対し、死亡した子どもは1歳〜12歳だったと伝えた。CNN提携局KS