◆米女子ゴルフツアーＪＭイーグルＬＡ選手権最終日（１９日、カリフォルニア州エルカバレロＣＣ＝６６７９ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、１９位で出た勝みなみ（明治安田）は６バーディー、２ボギーの６８をマークし、７０で回った岩井千怜（ちさと、ホンダ）と並ぶ通算１２アンダーの７位に入った。１９位から出た岩井明愛（あきえ、ホンダ）は７１で回り、９アンダーの１３位で終えた。７３の山下美夢有（花