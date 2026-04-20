ハル・シティ平河悠が復帰も、ホームでの痛恨ドローでプレーオフ進出へ暗雲イングランド2部ハル・シティに所属するFW平河悠は現地時間4月18日、スカイベット・チャンピオンシップ第43節のバーミンガム・シティ戦で途中出場を果たした。試合は1-1の引き分けに終わり、チームは直近4試合で勝ちなしとなった。英地元メディア「Hull Live」は、負傷離脱していた日本人アタッカーが「3月のQPR戦以来となる11試合ぶりの復帰」を果たし