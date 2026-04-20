レースドライバーのユハ・ミエッティネンさん（66）が18日（現地時間）、ドイツで開かれたニュルブルクリンク耐久レース（NLS）の予選中に発生した7台が絡む事故で死亡した。19日、BBCによると、事故直後、レース中断を知らせるレッドフラッグが出され、その1時間後にレースは中止となった。主催側は声明で「救急隊が直ちに現場に到着したが、車両から救出されたこのドライバーの命を救うことはできなかった。蘇生措置も実らず、こ